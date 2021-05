Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 3 maggio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 3 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di lunedì 3 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 3 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 3 maggio 2021 - Vittorio ha scoperto Marta e Dante mentre si baciavano. Il Conti è furioso mentre sua moglie, che non sa di essere stata scoperta, non si capacita del suo strano comportamento. Intanto Maria decide di non rivolgere più la parola a Irene e medita vendetta contro Rocco. Giuseppe sembra invece aver riconquistato la fiducia di Salvo e Gabriella e Cosimo pare abbiano fatto pace. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 3 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - 3 maggio 2021 - Franco è determinato a scoprire cosa voglia davvero Pietro Abbate da Roberto e dai Cantieri. Il Boschi si sta avvicinando alla verità e una scoperta sconvolgente lo metterà in serio pericolo. Intanto la presenza di Speranza a Palazzo Palladini mette in crisi sia Vittorio che Samuel. L'aiuto chef tenterà di conquistare la ragazza in un modo tutto suo mentre il Del Bue cercherà di starle lontano il più possibile. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

