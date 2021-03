Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 3 marzo 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 3 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 3 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 3 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 3 marzo 2021 - grandi novità al Paradiso! Spinta dalle nuove mode, Maria si presenta al grande magazzino con un look completamente diverso. La ragazza stupisce tutti con la sua bellezza e Rocco non è immune al suo fascino. Ludovica intanto rischia grosso. Il Mantovano la tiene ormai sotto controllo e la ragazza è costretta a chiedere aiuto a Marcello. Vittorio, dopo il successo dell'abito di Gabriella, si convince a supportare la nuova collezione della Rossi. Per lei verrà coniato un nuovo slogan “Un Passo Avanti” e sarà il motto dell'emancipazione femminile. Anna invece festeggia: è una nuova Venere. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 3 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 3 marzo - Franco deve fare una scelta molto difficile. Per il Boschi non sarà facile decidere e sicuramente lo vedremo molto in difficoltà. Intanto Rossella consegna la prima bozza della sua tesi al professor Volpicelli. Il medico però non sarà per nulla entusiasta del lavoro svolto dalla Graziani. Intanto Guido e Mariella sono molto preoccupati per Sasà. La sua cena con Sarti è stata un vero disastro. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

