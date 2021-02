Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 3 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 3 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 3 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 3 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 3 febbraio 2021 alle 15.55 - grazie a Beatrice, Vittorio trova un'idea innovativa per la settimana di San Valentino: la panchina dell'amore. Intanto Clelia vuole fuggire. La Calligaris non sopporta più di essere al centro di uno scandalo e di aver trascinato insieme a lei pure Luciano. Silvia e zia Ernesta si rendono disponibili ad aiutarla. Intanto al Paradiso, le Veneri sono preoccupate per il malumore della Calligaris e decidono di tirare su il morale sia a lei che a Carletto con un regalo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 3 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 3 febbraio 2021 alle 20.45 - Niko si sta occupando di Emil, in qualità di suo avvocato difensore. Il fatto che il Poggi si occupi del caso, fa sì che si riaccendano le tensioni tra Silvia e Michele. Intanto a Palazzo Palladini, Vittorio e Patrizio tirano a sorte: chi vincerà, rimarrà nel seminterrato. Ma i due ragazzi sono ignari che un terzo incomodo sconvolgerà presto i loro piani. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

