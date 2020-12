Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 3 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 3 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 3 dicembre novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 3 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 3 dicembre 2020 - Beatrice mente ancora una volta a Pietro riguardo al suo lavoro. La signora Conti non vuole che suo figlio sappia la verità sul suo nuovo impiego come inserviente al Circolo. Intanto Silvia tenta il tutto e per tutto per recuperare il suo rapporto con Federico. La Cattaneo chiede a Stefania di consegnare una lettera a suo figlio ma la ragazza si rifiuta di farlo. Delusa, Silvia troverà conforto in Umberto. Salvatore e Laura si mettono alla ricerca di qualcuno che possa sostituire Marcello mentre Vittorio indice un nuovo “gioco” per le Veneri. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 3 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 3 dicembre 2020 - Rossella cerca conforto in Ornella dopo lo scontro con Ilaria, che le ha dato della raccomandata. Patrizio, dispiaciuto per quanto accaduto, starà molto vicino alla sua ex fidanzata. Intanto Alberto si trova a fare i conti con Barbara e le sue ormai non più velate avance. Il Palladini deve stare molto attento a come si muove o rischia di perdere il suo lavoro. Cinzia scopre che Cotugno è un grande amatore mentre Bice cerca di evitare di partire con lui a Ischia. Intanto Sergio Massaro fa una terribile scoperta. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

