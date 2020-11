Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 3 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 3 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 3 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 3 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 3 novembre 2020 - Gabriella e Roberta hanno davanti a loro delle scelte molto complicate e, da buone amiche, si confrontano tra loro cercando di darsi coraggio. Intanto l'antipatia tra Don Saverio e Armando arriva al culmine. Tra i due scoppia uno scontro esilarante: entrambi vorrebbero che Rocco partecipasse alla gara ciclistica per conto della rispettiva squadra. Intanto al Paradiso viene organizzato il défilé privato per Fiorenza Gramini. Dora e Irene faranno da modelle. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 3 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 3 novembre 2020 - Laura, Gabriella e Roberta si confidano l'una con l'altra. Le tre ragazze si confrontano sui loro progetti di lavoro e amore prima di prendere servizio nel grande magazzino. Irene accoglie sotto la sua ala protettiva Stefania, al suo primo giorno di prova al Paradiso e le promette di aiutarla a conquistare Federico. Silvia invece fa visita a Umberto e gli intima di stare lontano da Federico.

Michele e Silvia sono ancora molto scossi a causa dell'aggressione. La Graziani sembra nascondere un segreto che rischia di minare l'armonia della coppia. Di cosa si tratterà? Intanto Alberto sostiene un colloquio di lavoro che gli riserverà più di una sorpresa mentre Guido verrà turbato da Bice, decisa a portare avanti la sua vendetta contro Sergio, con la complicità di un ignaro Cotugno. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

