Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 3 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 3 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 3 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 3 settembre 2020 - Marta e Vittorio hanno ritrovato il loro equilibrio e ora pensano di adottare un bambino mentre Angela, profondamente triste per il matrimonio di Riccardo e Ludovica, riflette se lasciare o meno Milano. Roberta continua a chiedere di Federico e Luciano, per tranquillizzarla, le dice una piccola bugia. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole, la Puntata del 3 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 3 settembre 2020 - fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Susanna e per l'addio al nubilato e al celibato dei futuri sposi. Per il momento sembrano non esserci variazioni, segno che la Picardi ha deciso di sposare il Poggi nonostante la sua sbandata per Eugenio. Serena invece riceverà una brutta sorpresa mentre Patrizio pare tornare con i piedi per terra. Il ragazzo infatti abbandona tutte le sue fantasie romantiche. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole

