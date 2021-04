Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 29 aprile 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 29 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di giovedì 29 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 29 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 29 aprile 2021 - Irene ha trovato un modo per “liberarsi” di Rocco e dalla sua insistente corte. La Cipriani userà a suo vantaggio la gelosia del giovane Amato nei confronti di Maria. Giuseppe intanto ha promesso di ripagare il debito e ha deciso di lavorare di notte nel laboratorio di pasticceria. Armando e Agnese approfittano di questa decisione per stare un po' insieme. I due sembrano aver ritrovato una grande armonia. Gabriella ha invece ritirato il premio come miglior stilista dell'anno ma la serata al Circolo prende una piega drammatica. Cosimo, vedendo la confidenza e la complicità tra sua moglie e Salvatore, umilia la Rossi con una scenata di gelosia in pubblico. La ragazza è sconvolta. Suo marito ha ormai perso la testa! Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 29 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 29 aprile - i Cantieri sono costretti ad arrestare la loro produzione. Una denuncia, arrivata all'improvviso, costringe Roberto a chiudere l'azienda per un lungo stop. La situazione si fa sempre più preoccupante. Intanto Silvia continua a essere molto preoccupata per Michele. Il lungo periodo di fermo lavorativo ha abbattuto il Saviani, che mostra i primi segni di cedimento. Renato è molto deluso dall'atteggiamento di Niko, Giulia e Raffaele nei suoi confronti. I tre hanno dimostrato di non avere grande fiducia in lui e ora che sta per tornare da Berlino con Jimmy, dovrà fare i conti con questa dura realtà. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

