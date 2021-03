Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 29 marzo 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 29 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 29 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 29 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 29 marzo 2021 - Giuseppe prosegue con il suo affare criminale. Per avere il sostegno della famiglia, racconta sommariamente ad Agnese i suoi propositi e poi, senza rivelare di cosa si tratti veramente, chiede un prestito a Salvatore. L'Amato rischia di mettere seriamente nei guai suo figlio. Gabriella è ormai una celebrità. Dopo il lancio della sua nuova collezione, la stilista è su tutti i giornali. La ragazza insiste però che anche alle sue collaboratrici, le sue sarte, vengano riconosciuti i meriti. Propone quindi che Maria venga intervistata. La ragazza accetta con emozione di raccontare alla stampa la sua avventura all'interno de Il Paradiso. Vittorio è sempre più affezionato ai suoi nipoti e non sa cosa sta succedendo alle sue spalle. Marta e Dante hanno ammesso di avere una “simpatia” reciproca e Fiorenza Gramini è pronta a usare questa informazione per distruggere Adelaide. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 29 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 29 marzo - Filippo torna a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale. Tutto Palazzo Palladini lo accoglie calorosamente. Le notizie sulla sua salute non sono però purtroppo incoraggianti ma il Sartori può godersi un momento di tranquillità. La collaborazione tra Roberto e Franco sta diventando sempre più forte e il Boschi è sempre più convinto di voler portare a termine la sua missione il prima possibile. Bice arriva a casa Cotugno e provoca un vero e proprio scompiglio. La sua presenza aprirà gli occhi di Mariella che capirà ancora di più cosa vuol dire l'amicizia. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 marzo al 2 aprile 2021