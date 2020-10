Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 29 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 29 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 29 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 29 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 29 ottobre 2020 - Vittorio deve salutare la sua adorata nipotina Serena, che sta per tornare in collegio. Per consolarla e farla partire con un sorriso, le regala la targhetta che le Veneri portano sulla divisa, con il suo nome inciso. Intanto Federico porta Stefania al Paradiso e la presenta al Conti. La ragazza vorrebbe lavorare nel grande magazzino e sembra ricevere un'opportunità. Adelaide invece nota una strana sintonia e un legame sempre più forte tra Umberto e Federico mentre Roberta riceve un'allettante proposta dalla professoressa Barone, che potrebbe cambiarle la vita. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 29 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 29 ottobre 2020 - Niko è completamente incapace di gestire la situazione di crisi che si è creata intorno a lui. Per questo motivo prende una decisione estrema che potrebbe avere delle gravi conseguenze sul suo futuro. Intanto Clara ha deciso di lasciare casa di Alberto mentre il Palladini riceve una telefonata che potrebbe rivelarsi promettente per le sue finanze. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

