Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 29 settembre 2020

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 29 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 29 settembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 29 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 29 settembre 2020 - Don Saverio annuncia ai Conti che la madre della piccola Anna è stata trovata e possono finalmente incontrarla. Salvatore e Marcello si interrogano su come possano incrementare i loro guadagni e intuiscono che per risollevare i conti della caffetteria ci vuole un'idea forte; in loro aiuto, arriverà Laura. Intanto Marta e Vittorio incontrano Daniela, la madre naturale di Anna, che si mostra risoluta nel non voler tenere la bambina. Nel frattempo Clelia ha chiarito la sua posizione con Federico circa il legame tra lei e il ragioniere; il ragazzo continua a portare rancore al padre per il suo tradimento quando, per caso, capisce che anche Silvia ha tradito Luciano... Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 29 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 29 settembre 2020 - dopo aver rivelato a Leonardo di essere incinta, Serena, sempre più sotto pressione, vivrà un momento di profondo sconforto. Mentre Roberto prova ad aprire gli occhi a Marina sul conto di Fabrizio, l'uomo arriverà a prendere una decisione che la spiazzerà. A Caffè Vulcano, intanto, Peluso cercherà di mettere in difficoltà Patrizio. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

