Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 28 aprile 2021

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 28 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di mercoledì 28 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 28 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 28 aprile 2021 - Maria ha un nuovo corteggiatore, Alfredo Perico, il giovane meccanico chiamato da Armando per sistemare le biciclette. Rocco è molto geloso e Irene, capendo la situazione, ne approfitta per allontanarsi dall'Amato. Agnese, furiosa contro Giuseppe, spinge il marito ad andare a confessarsi e ringrazia Armando per aver coperto il furto del marito. Marcello è ormai senza speranza e il carabiniere gli consiglia di costituirsi. Il ragazzo finirà in prigione? Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 28 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 28 aprile - Mariella prenderà un forte abbaglio e si troverà suo malgrado contro sua nipote Speranza. Intanto Alberto vorrebbe accorciare le distanze da Clara ma la ragazza, ora più che mai, è decisa a rifarsi una vita lontana dal Palladini. Intanto per Roberto le cose continuano a mettersi molto male. Tra lui e Franco sembra poi non correre più buon sangue. I due uomini hanno infatti idee molto diverse. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

