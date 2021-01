Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 28 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 28 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 28 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 28 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 28 gennaio 2021, in onda eccezionalmente alle 15.40 - Cosimo è in grande difficoltà. Umberto lo ha messo con le spalle al muro, ribaltando totalmente le condizioni contrattuali stipulate con Arturo. Il Bergamini cerca conforto in Vittorio ma il Conti non riesce a convincere il suocero a desistere dai suoi propositi. Intanto Agnese affronta Giuseppe. Lei tornerà a lavorare al Paradiso costi quel che costi. Luciano e Clelia informano Carletto che avrà presto un fratellino o una sorellina. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 28 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 28 gennaio 2021 - mentre proseguono le indagini sul criminale che ha aggredito Silvia e Michele, la Graziani si occuperà di Diego. La donna è convinta di aver aiutato il Giordano a risolvere i suoi problemi, offrendogli il ruolo di suo braccio destro. Intanto Michele e Vittorio devono gestire Chiara e la sua nuova linea editoriale per la radio. Mentre il Saviani sembra sempre più amareggiato, il Del Bue ha trovato un compromesso che potrebbe accontentare sia a lui che la Petrone. Lara invece comincia a non poterne più dello spettro di Marina. La donna potrebbe prendere un'iniziativa molto pericolosa. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

