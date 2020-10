Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 28 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 28 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 28 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 28 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 28 ottobre 2020 - Roberta scopre che Marcello è uscito a cena con Salvatore e con due ragazze. La Pellegrino è furiosa ma qualcosa la convincerà a perdonare il Barbieri. Intanto Luciano ha deciso di trovarsi un'altra sistemazione e informa Silvia che non tornerà a dormire. Zia Ernesta però si metterà in mezzo e con una scusa tenterà di trattenerlo. Serena si lega sempre più allo zio Vittorio mentre Beatrice non accetta l'aiuto del cognato. Salvatore invece si avvicina a Laura ma nel suo cuore c'è ancora Gabriella. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 ottobre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 28 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 28 ottobre 2020 - Niko continua a seguire una strada sbagliata che lo sta portando a trascurare il suo lavoro mentre Serena e Filippo – proprio ora che erano sul punto di riconciliarsi – devono affrontare una nuova notizia sconvolgente che potrebbe minare il loro ritrovato equilibrio. Clara, seguendo il consiglio di Angela, comunica ad Alberto di voler tornare a vivere a casa propria mentre Bice – fallito il tentativo di conquistare Michele – punta a Cotugno. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 ottobre 2020