Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 28 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 28 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 28 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 28 settembre 2020 - Marta e Vittorio sono alla ricerca di qualche cavillo legale che consenta loro di adottare Anna. Federico intanto è furioso con suo padre Luciano e non accetta la sua relazione con Clelia. Ma soprattutto non capisce come sua madre Silvia possa accettare i tradimenti del marito. Il ragazzo sospetta inoltre che Roberta sia al corrente della relazione tra il ragioniere e la capo commessa. Intanto Umberto è arrivato a New York e Ludovica freme e vuole sapere a che punto è il suo abito da sposa. . Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 28 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 28 settembre 2020 - Serena dovrà affrontare Leonardo e non può rimandare il momento della verità. Intanto Roberto e Lara hanno organizzato un piano ai danni di Fabrizio e Marina. Ferri è sempre più determinato a rovinare i Cantieri e a portarli a un punto di non ritorno. Intanto Patrizio, dopo l'umiliante sconfitta, torna alla carica e il Vulcano è pronto per la registrazione della nuova trasmissione di cucina di Peluso. Ma l'ansia da prestazione potrebbe giocare nuovamente brutti scherzi al Giordano. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopri tutte le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 28 settembre al 2 ottobre 2020