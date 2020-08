Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 28 agosto 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 28 agosto 2020.

Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 28 agosto 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 28 agosto 2020 - Angela confida all'amica Gabriella di aver lasciato Riccardo. Armando invece svela a Marcello la verità sulla sua "giornata speciale". Paola dice alle amiche che, grazie all'intervento di Salvatore, ha fatto pace con suo marito. Vittorio saluta le Veneri mostrando loro la pagina pubblicitaria del giornale con il messaggio "Paradiso delle Signore: il futuro è alle porte". Sotto l'articolo svetta la foto di Carletto vestito da astronauta mentre guarda la modella con il bikini argentato, dedicato all'uomo nello Spazio. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole, la Puntata del 28 agosto 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - venerdì 28 agosto 2020 - Angela mette sotto pressione Viola, che continua a trattare male Eugenio e a non dargli alcuna possibilità di rimediare. Rossella e Patrizio finiscono per trovarsi in una strana e pericolosa situazione, che potrebbe rivelarsi però cruciale. Fabrizio deve partire per la Russia mentre Marina e Roberto si sfidano come due provetti schermidori. Cotugno dimostra ancora una volta di essere molto tirchio e indispone Guido che però non conosce il segreto che il suo strambo collega nasconde. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole

