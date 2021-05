Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 27 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 27 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di giovedì 27 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 27 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 27 maggio 2021 - Vittorio e Marta hanno passato una notte di passione insieme. Purtroppo però la Guarnieri ha deciso di partire comunque e nonostante quello che è appena accaduto, i due sono destinati a separarsi. Rocco intanto ha trovato una soluzione per sposare Maria comunque, anche senza il consenso del padre. Il ragazzo vuole ricorrere alla “fuitina”. Cosimo comunica alla madre che presto si trasferiranno a Parigi ma Gabriella non gli ha ancora confermato il suo consenso mentre Ludovica e Marcello scoprono i piani di Fiorenza e sono pronti a metterla fuori gioco. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 maggio 2021.

Un Posto al Sole, la Puntata del 27 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 27 maggio 2021 - Marina non intende cedere ai ricatti di Pietro Abbate ed è pronta a escogitare un piano per salvare i Cantieri. Roberto è colpito dall'intraprendenza della Giordano e si lascia trascinare in questo nuovo tentativo di ribaltare la situazione a loro favore. Intanto l'Abbate cerca di coinvolgere nuovi complici mentre Alberto, messo per un attimo da parte la faccenda Flegrei, torna alla carica con Clara. La Curcio non vuole però più saperne di lui. Renato deve fronteggiare un piccolo problema lavorativo e decide di farsi aiutare proprio dalla persona più improbabile, Raffaele! Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 28 maggio 2021.