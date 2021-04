Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 27 aprile 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 27 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di martedì 27 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 27 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 27 aprile 2021 - vedremo che Dante, sempre più convinto di avere una chance, cercherà di conquistare Marta facendole recapitare a casa uno strano regalo e insinuando in lei dei forti dubbi sul suo matrimonio. Salvo intanto, messo in allarme dalla madre, riesce a smascherare suo padre e a farsi confessare tutti i suoi loschi affari. Cosimo accetta di accompagnare Gabriella al Circolo per ritirare il premio mentre Ludovica collabora con Marta e Federico per il servizio fotografico per la pubblicità de Il Paradiso oltreoceano. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 27 aprile 2021

La puntata di Un Posto al Sole prevista per oggi - martedì 27 aprile - non andrà in onda. Al suo posto, a partire dalle 20.25, sarà trasmesso Rai Parlamento, in occasione della Dichiarazioni di voto a seguito delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di una scelta dell'ultimo minuto e l'appuntamento con upas è rimandato a domani, sempre alle 20.45. Per il momento non sono previste doppie puntate ma i palinsesti potrebbero cambiare da un momento all'altro e riservarci un doppio episodio nella giornata di venerdì 30 aprile 2021. Per sapere cosa sarebbe dovuto andare in onda e cosa vedremo domani ecco qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

