Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 27 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 27 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 27 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 27 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 27 novembre 2020 - Gabriella e Laura si mettono d'impegno per riportare la pace tra Marcello e Salvatore. Le due ragazze riescono nel loro intento ma per il giovane Barbieri è arrivato il tempo di affrontare alcuni problemi provenienti dal passato. Mantovano è uscito di prigione e ora lo sta cercando! Intanto zia Ernesta e Silvia, scoperto che Stefania ha origliato la loro conversazione, cercano di leggere il diario della ragazza per sapere cosa abbia scoperto di preciso. Intanto Vittorio e i suoi, sono felici per un titolo di giornale che annuncia in modo entusiasta l'evento organizzato da Il Paradiso, in onore del ciclismo e della moda. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 27 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - venerdì 27 novembre 2020 - Fabrizio è ottimista. È la vigilia del pagamento della seconda rata di Menkov e il Rosato spera di risolvere finalmente tutti i loro problemi. Angela, così come tutta la sua famiglia, è in ansia per Niko e per il piccolo Jimmy. Intanto proprio Niko, in occasione di una nuova serata con Leonardo, si ferma a riflettere sul da farsi. Rossella ha una battuta d'arresto e sembra voler rinunciare alla tesi con Volpicelli. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

