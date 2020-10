Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 27 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 27 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 27 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 27 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 27 ottobre 2020 - l'incontro tra Laura, Salvatore e Adelaide è stato un successo. La Caffetteria si occuperà della fornitura di dolci del Circolo ed è il momento di festeggiare. A casa Cattaneo invece, Silvia è costretta a rivelare alla zia Ernesta che lei e Luciano si stanno separando mentre Stefania esplicita il suo desiderio di diventare una Venere. Salvatore ha un appuntamento con una sua vecchia fiamma e coinvolge Marcello in un'uscita a quattro. Il Barbieri accetta ma rischia di mettersi nei guai con Roberta. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 27 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 27 ottobre 2020 -l'amicizia tra Niko e Leonardo sta diventando pericolosa. L'Arena non sembra infatti avere una buona influenza sul Poggi. Intanto Angela, preoccupata che Alberto faccia soffrire Clara, si chiede come possa aiutarla. Giulia invece sta per ricevere una notizia che aspettava da tanto tempo. Michele è tra due fuochi, “conteso” tra Bice e Silvia. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

