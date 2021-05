Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 26 maggio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 26 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di mercoledì 26 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 26 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 26 maggio 2021 - Rocco ha finalmente scoperto che il padre di Maria vuole che loro, dopo il matrimonio, tornino in Sicilia. Il ragazzo decide di chiamare il futuro suocero per convincerlo a cambiare idea. Intanto Gabriella chiede a Cosimo ancora tempo per decidere se trasferirsi o meno a Parigi e intanto viene a sapere che Marta e Vittorio si sono lasciati. Fiorenza invece incarica un giornalista di gossip per seguire Ludovica e Marcello e svergognare la Brancia. Marta intanto si prepara per lasciare Milano ma prima che possa farlo tra lei e Vittorio scatta di nuovo la scintilla. Ma durerà? Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 26 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 26 maggio 2021 - Marina è tornata a Napoli e intende mettere Pietro con le spalle al muro. La Giordano lo fronteggia personalmente mentre Roberto deve ancora riprendersi dalla sconfitta e leccarsi le ferite. Lara è però insofferente. Il ritorno della sua acerrima rivale la mette sull'attenti ed è intenzionata a fare il doppio gioco per non perdere terreno. Intanto Silvia, nonostante sia intrigata dalla corte delicata e appassionata di Giancarlo, vuole salvare il suo matrimonio con Michele. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

