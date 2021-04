Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 26 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto delle Trame degli Episodi del 26 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di lunedì 26 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 26 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 26 aprile 2021 - Marta e Vittorio continuano a tentare di capire quali sono i reali motivi della loro crisi coniugale mentre Gabriella raccoglie i frutti del suo duro lavoro. La stilista ottiene un prestigioso riconoscimento da parte della Camera Nazionale della Moda. Entusiasta per quanto le sta succedendo, chiede a Cosimo di accompagnarla alla premiazione ma il Bergamini è troppo preso con la sua vendetta contro Umberto e non intende neanche ascoltarla. A consolare la povera Rossi ci penserà Salvo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 aprile 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 26 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 26 aprile - Franco continua a indagare senza sosta per scoprire chi ci sia dietro ai sabotaggi e dietro al terribile incidente di Ernesto. Il Boschi sembra trovare una pista e informa Roberto di essere pronto a correre alla polizia. Patrizio e Clara, complice l'ascensore guasto, ritroveranno la loro complicità. Ma si tratterà solo di un momento molto fugace. Vittorio invece svela di non essere per nulla immune al fascino di Speranza. Il Del Bue proverà comunque a resisterle ma le cose si mettono davvero molto male. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 aprile 2021