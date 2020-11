Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 26 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 26 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 26 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 26 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 26 novembre 2020 - Marcello è molto dispiaciuto che Salvatore non appoggi la sua scelta e che non gli rivolga più la parola ma ha intenzione di non rinunciare alla sua partenza. Il ragazzo spera che il suo amico, con il tempo, riesca a capire la situazione e continua a tenere all'oscuro Roberta della sua decisione. La ragazza lo scoprirà da Laura e Gabriella e per lei sarà una grande sorpresa. Intanto al Paradiso continuano i preparativi per l'evento dedicato al ciclismo e mentre Maria vorrebbe tornare in sella alla sua bici, Vittorio coinvolge anche Gaiardoni, il campione e idolo di Armando. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 26 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 26 novembre 2020 - Niko ha avuto un duro faccia a faccia con Susanna. I guai non sono però terminati e il Giordano finisce per avere uno scontro anche sul lavoro. La famiglia è in pena per il ragazzo, ormai completamente fuori controllo. Michele riesce a tenere a bada i contestatori che hanno preso di mira la sua radio mentre con Silvia continua ad avere dei lunghi e duri faccia a faccia. Fabrizio è certo di essersi liberato di Roberto ma il Ferri, con l'aiuto di Lara, è pronto a sferrare il suo attacco definitivo. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

