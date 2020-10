Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 26 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 26 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 26 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 26 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 26 ottobre 2020 - Marcello e Salvatore sono in ansia e non vedono l'ora di sapere se i dolci di Laura sono stati graditi dalla Contessa di Sant'Erasmo. Intanto a casa Cattaneo la presenza di zia Ernesta sta diventando molto pesante. Luciano è completamente spiazzato e non vuole più rinunciare alla sua libertà. Il ragioniere propone a Silvia una soluzione di compromesso. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 26 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 26 ottobre 2020 - Angela regala a Clara i vecchi vestitini di Jimmy, per il bimbo in arrivo. Alberto però non sembra per nulla felice del gesto della Poggi. Giulia intanto riconosce la voce del suo truffatore ed è convinta che il suo incubo sia finito. Eppure in lei c'è sempre un velo di tristezza. Bice invece persevera con il suo piano di conquista di Michele ma la Cerruti non ha fatto i conti con Silvia. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

