Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 26 maggio 2020

Anticipazioni TV

Le puntate di Oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole. Anticipazioni rivelano che Umberto avrà delle mire sul patrimonio delle Brancia; intanto Greta, abbandonata da Roberto dovrà cavarsela da sola.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 26 maggio 2020, in Replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - martedì 26 maggio 2020 - Nicoletta ha passato la notte insonne dopo aver scoperto che Cesare vuole trasferirsi a Bari con la famiglia. La ragazza ha paura di dover dire addio, e stavolta per sempre, a Riccardo, con cui è risbocciata la passione. Intanto Vittorio informa le Veneri che sono pronti gli abiti per il video promozionale mentre Umberto ha trovato il modo per neutralizzare Gualtiero Mairan, l'amministratore delle Brancia. Il Guarnieri è convinto di mettere le mani sull'immenso patrimonio di Ludovica e Flavia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 26 maggio 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – martedì 26 maggio 2020 – Guido accetta di rinunciare a Loredana pur di far ritirare a Virgilio la sua ingente richiesta di risarcimento danni. Roberto intanto si disinteressa completamente alla gravidanza di Greta e lascia che la ragazza se la cavi da sola. Per fortuna la Fournier può contare sull'aiuto di Filippo, che già una volta le ha offerto un valido sostegno per affrontare Ferri. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

