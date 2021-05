Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 25 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 25 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di martedì 25 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 25 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 25 maggio 2021 - Adelaide scopre che Marta ha deciso di accettare la proposta di Sterling e che presto lascerà di nuovo Milano alla volta di New York. Il suo matrimonio con Vittorio è ormai ufficialmente finito e la Contessa, preoccupata, si confronta con Umberto. Maria intanto non sa come comportarsi con Rocco. La ragazza vorrebbe dirgli la verità su suo padre ma ha paura di ferire i suoi sentimenti. Decide quindi di chiedere aiuto a Giuseppe affinché convinta il suo glaciale genitore a cambiare idea. Purtroppo non sa di essersi rivolta alla persona sbagliata. L'Amato è infatti l'unico vero responsabile di questa situazione. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 25 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 25 maggio 2021 - Roberto ha le spalle al muro. L'alleanza tra Pietro e Alberto sta dando i suoi frutti e il povero Ferri non trova alcuna via di uscita per questa terribile situazione in cui si è cacciato. Il manager è pronto ad alzare bandiera bianca e ad accettare la sconfitta ma qualcuno arriva in suo soccorso! Speranza ha il cuore spezzato. La ragazza non è riuscita a conquistare il cuore di Vittorio e anzi ha capito che la sua presenza sta creando grossi guai a Palazzo Palladini. La ragazza decide di tornare a casa ma il Del Bue la lascerà partire? Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

