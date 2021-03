Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 25 marzo 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 25 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 25 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 25 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 25 marzo 2021 - le Veneri hanno accolto con gioia l'idea di Irene. Organizzeranno una festa a sorpresa per Stefania e la faranno nella Caffetteria di Salvo e Marcello. I due ragazzi hanno accettato di mettere a disposizione il loro locale per festeggiare la Columbo. Gabriella scopre finalmente cosa nasconde Cosimo. Sarà un duro colpo per la Rossi, delusa di essere stata ingannata da suo marito. Il loro matrimonio deve affrontare la prima grande sfida. Marcello si offre di aiutare Ludovica, distrutta a causa della bancarotta. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 25 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 25 marzo - tra Rossella e Patrizio è ormai definitivamente finita. La situazione non è risolvibile e la Graziani deve pensare solo a se stessa e alla sua carriera universitaria. Silvia invece cerca di far pace con Michele e di rinsaldare la loro coppia. Tra Niko e Susanna le cose vanno a gonfie vele. I due vivono dei momenti di grande complicità grazie alla presenza della Picardi nello Studio. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

