Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 25 febbraio 2021

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 25 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 25 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 25 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 25 febbraio 2021 - Umberto è distrutto. Marta non lo perdonerà mai. La ragazza ha scoperto che Federico è suo fratello e non intende parlare con suo padre. Il Guarnieri, avvilito, si sfoga con Vittorio e Federico. Intanto Rocco ha un'idea per trovare un lavoro allo zio Giuseppe. Il ragazzo pensa al Paradiso ma Armando non è per nulla contento di lavorare con il suo rivale. Gabriella è una fucina di idee. Dopo il suo viaggio, ha intenzione di creare una collezione ispirata alla moda londinese, originale e contro tendenza. Irene invece, nel suo nuovo ruolo di capo commessa pro tempore, cerca di conquistare le sue colleghe ma al grande magazzino arriva una misteriosa signora. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 25 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 25 febbraio 2021 - Silvia si è convinta ad aiutare Emil e il ragazzo è stato scarcerato. Nonostante questa notizia, Michele prende una decisione che potrebbe mettere un punto alla sua storia con Silvia. Nunzio intanto sta per fare un gesto sconsiderato, pur di racimolare la somma di denaro di cui ha bisogno. Clara ha accettato di sposare Alberto ma il vedere il Palladini e Barbara insieme fa crescere in lei la rabbia. Tra le due donne è guerra aperta. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

