Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 25 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 25 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 25 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 25 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 25 gennaio 2021 - Gabriella è in preda ai sensi di colpa. Ora che Arturo è morto e Cosimo deve affrontare tutto da solo, la ragazza non riesce a perdonarsi il momento di debolezza con Salvatore. Beatrice intanto assiste a una scena poco piacevole con protagonisti Agnese e Giuseppe. La Conti capisce che la sarta de Il Paradiso è succube del marito e decide di aiutarla. Irene dà appuntamento a Rocco in magazzino ma il ragazzo, trascinato da Maria in un altro impegno, dimentica di andarci. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 gennaio 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 25 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 25 gennaio 2021 - l'incontro di Silvia si è rivelato sconvolgente! La donna è quasi certa che l'uomo che si è ritrovata davanti sia il suo aggressore. Mentre lei e Michele si mettono sulle tracce del criminale, il Saviani convince sua moglie a rivolgersi immediatamente alla Polizia. Ma riusciranno a identificarlo? Vittorio deve fare i conti con la sua sua crisi sentimentale e con le richieste, sempre più pressanti di Chiara. Ilaria invece chiede scusa a Rossella e cerca di tornare nella sua vita come amica. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 gennaio 2021