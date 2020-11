Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 25 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 25 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 25 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 25 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 25 novembre 2020 - Marcello è preoccupato per la reazione di Salvatore, che non ha preso bene l'ipotesi di un suo trasferimento a Bologna per seguire Roberta. Il Barbieri si confida con Armando nella speranza di trovare una soluzione. Intanto Umberto e Luciano devono fare da pacieri tra Silvia e Adelaide. I due uomini trovano, loro malgrado, un accordo per sedare la lite tra le due donne e giurano di mantenere il segreto riguardo alla vera paternità di Federico. Ma mentre Silvia e zia Ernesta parlano di quanto successo a Villa Guarnieri, qualcuno è alla porta e origlia la conversazione. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 25 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 25 novembre 2020 - Vittorio e Michele finiscono nei guai. La loro trasmissione sul tema dell'inclusione delle minoranze manda in bestia una frangia di esaltati estremisti che decide di prenderli di mira. Niko è furioso con Beatrice. Ha appena scoperto di aver avuto il posto di lavoro allo Studio Leone solo grazie alla sua intercessione. Per questo decide di rivolgersi altrove e sta per ricevere una nuova proposta. Rossella sembra invece tornare alla riscossa. Dopo quanto successo con Clara, la ragazza si fa coraggio per chiedere la tesi al professor Volpicelli. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

