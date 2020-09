Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 25 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 25 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 25 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 25 settembre 2020 - Federico ha ormai capito che tra suo padre e Silvia le cose non vanno più bene. Il ragazzo si mette a indagare e scopre che i suoi sospetti hanno fondamento e che Luciano ha ripreso a frequentare Clelia. In preda all'ira affronta suo padre. Rocco intanto sta per raggiungere un grande traguardo, la licenza elementare. Vittorio e Marta scoprono invece di non avere i requisiti per adottare Anna e Ludovica e Riccardo hanno un'accesa discussione, in cui il Guarnieri è costretto a rivelare alla Brancia i motivi della sua partenza. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 25 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - venerdì 25 settembre 2020 - Marina, Fabrizio e Roberto devono decidere come muoversi con le richieste del magnate russo e si attendono colpi di scena imprevisti. Intanto Serena riceve il responso del test che le cambierà la vita e si confida con Giulia. Leonardo cerca ancora di avere un confronto con lei. Renato è in pena per Niko e fa bene a esserle anche perché il ragazzo riceverà una notizia improvvisa che lo turberà ancora di più. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

