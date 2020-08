Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 25 agosto 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli Episodi del 25 agosto 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 25 agosto 2020

Nelle trame della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, martedì 25 agosto 2020 e in onda su Rai1 alle 15.40, Riccardo informa il padre del rifiuto di Ludovica alla sua proposta di riconoscerne il figlio. Cosimo, convinto che la ragazza stia bluffando, la provoca, ma lei mostra al giovane le analisi che confermano il suo stato interessante. Al Paradiso, Vittorio è impegnato a scegliere il bozzetto di bikini ''spaziale'', fra i tre disegnati da Gabriella, da far indossare alla modella per il servizio fotografico. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 25 agosto 2020

Nell'episodio di oggi - martedì 25 agosto 2020 - di Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai3, Viola è ancora tormentata dal segreto che le ha rivelato Eugenio mentre Clara cerca nuovamente l'appoggio di Giulia e Angela per affrontare le terribili verità sul suo passato. Filippo sta procedendo con la separazione giudiziale e si prevedono forti ripercussioni su Serena e sulle altre persone coinvolte. Cotugno intanto cerca di riconquistare Dolly e si misura con Franco in una sfida indimenticabile. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

