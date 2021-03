Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 24 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 24 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 24 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 24 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 24 marzo 2021 - a Irene viene un'idea per il compleanno di Stefania. La Venere pensa di organizzarle una festa a sorpresa e cerca di coinvolgere Anna e Maria. Intanto Gloria ha comprato personalmente un regalo alla Columbo. Ludovica invece riceve brutte notizie da parte di sua madre. Flavia la informa che la loro famiglia è in serie difficoltà economiche e per questo è stata costretta a mettere in vendita la loro Villa. Per la ragazza è un vero e proprio shock. Cosimo non ha scampo. Dovrà affrontare la bancarotta ma soprattutto dovrà non riesce a confessare a Gabriella la verità su quanto sta succedendo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 24 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 24 marzo - Roberto si lascia andare a un raro momento di nostalgia. Non è molto consueto che il Ferri si faccia cullare dai ricordi ma gli ultimi tempi sono stati molto duri e sembra che questo sia il suo unico modo di rilassarsi. Intanto Rossella, risvegliatasi dal torpore, comincia la sua corsa contro il tempo per riuscire a finire la tesi e poter raggiungere così i suoi obiettivi. Serena e Filippo invece attendono con ansia i risultati delle analisi del Sartori. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

