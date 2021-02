Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 24 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 24 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 24 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 24 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 24 febbraio 2021 - Marta è molto sospettosa. La ragazza si è accorta dello strano atteggiamento di Umberto nei confronti di Federico e chiede a Vittorio delle spiegazioni. Giuseppe è riuscito a far rimanere Maria a Milano e la ragazza si trasferisce nella vecchia stanza di Gabriella. Rocco è molto felice mentre Irene storce il naso. Al Paradiso, Vittorio e Beatrice cercano una nuova capo commessa e si dedicano alle selezioni mentre Ludovica, tormentata dal Mantovano, si appoggia sempre più a Marcello. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 24 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 24 febbraio 2021 - Franco è pronto a partire per Venezia ma non a cuor leggero. Il Boschi ha infatti paura di lasciare Nunzio da solo a Napoli. Intanto per Michele e Silvia sembra non esserci più nulla da fare mentre Roberto ha trovato una soluzione per accontentare finalmente i suoi operai. Purtroppo però le cose non andranno tutte secondo le sue previsioni. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

