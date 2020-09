Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 24 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 24 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 24 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 24 settembre 2020 - Umberto tiene tra le mani la cartolina di Adelaide e tra le righe, scopre una richiesta di aiuto da parte della Contessa. Deciso a vederci chiaro nella faccenda, informa suo figlio Riccardo e decide di partire alla volta di New York. Intanto Luciano torna da Bari e informa tutti che tra Nicoletta e Cesare è tutto finito. Il Cattaneo incontra poi Clelia. I due si chiariscono e la Calligaris promette al suo amato di non mentirgli mai più e che tra loro non ci saranno più bugie. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 24 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 24 settembre 2020 - Marina non sarà più molto sicura di voler continuare a lavorare alla commessa del magnate russo. Intanto Leonardo non intende mollare la presa su Serena ma la Cirillo, prima di farlo riavvicinare a lei, deve capire se una sua sensazione sia o meno giusta. Patrizio invece deve fare i conti con la delusione provocata da Max Peluso e fatica a riprendersi. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

