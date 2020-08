Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 24 agosto 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli Episodi del 24 agosto 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 24 agosto 2020

Nelle trame della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, lunedì 24 agosto 2020 e in onda su Rai1 alle 15.40, Marta continua a prendere la fiala per la fertilità ma soprattutto a tenerlo nascosto a suo marito. Vittorio intanto pensa a una nuova iniziativa per il Paradiso. Franco, il marito di Paola, arriva nel grande magazzino e finalmente le Veneri hanno occasione di conoscerlo. La sua visita inaspettata sarà molto utile a Salvatore, che cercherà di riconquistare Gabriella! In Atelier, Agnese è tornata a lavorare con la Rossi ed entrambe studiano un modello di bikini e una linea di accessori dedicati al primo uomo nello spazio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 24 agosto 2020

Nell'episodio di oggi - lunedì 24 agosto 2020 - di Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai3, Clara rischia di mettersi in una situazione molto pericolosa a causa del suo rapporto con Alberto e dell'assenza – ormai da giorni – di sua madre Nunzia. Giulia e Angela cercheranno di aiutarla mentre tra Roberto e Marina scoppia nuovamente una lite. Il Ferri, ancora risentito, non ha intenzione di aiutare la Giordano. Patrizio potrebbe invece essere determinante per permettere a Rossella di passare un esame. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

