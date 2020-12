Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 23 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 23 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 23 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 23 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 23 dicembre 2020 - Maria è in partenza per la Sicilia ma prima di lasciare Milano prepara dei manicaretti per Rocco e Salvatore per la Vigilia di Natale. Beatrice decide di licenziarsi dal Circolo, dopo aver assistito a un battibecco tra i suoi figli e il personale del club. Umberto intanto ha comprato un regalo per Federico e prega Vittorio di consegnarglielo. Il Conti si prepara a festeggiare le feste insieme alla sua famiglia ma una telefonata di Marta cambia tutte le carte in tavola. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 23 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 23 dicembre 2020 - Roberto ha acquistato ufficialmente il pacchetto di maggioranza dei Cantieri. Il suo ritorno in azienda modifica completamente la società e i suoi assetti e finisce ovviamente anche per sconvolgere gli equilibri tra Marina e Fabrizio. La loro coppia resisterà all'onda d'urto della situazione? Per Niko e Susanna non c'è nulla da fare. Il Poggi ormai consapevole di questo, prende un'importante decisione sul piano professionale. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

