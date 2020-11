Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 23 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 23 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 23 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 23 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 23 novembre 2020 - Stefania è sempre più decisa a entrare a far parte del mondo di Federico, di cui è innamorata. Intanto Beatrice ha trovato lavoro a Milano e Vittorio lo scopre da Pietro. Roberta ha rifiutato la proposta della professoressa Barone e lo comunica alle Veneri. Marcello però non sembra d'accordo e vuole che la sua fidanzata segua i suoi sogni. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 23 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 23 novembre 2020 - Rossella e Patrizio hanno ritrovato il loro "antico" feeling e proprio grazie a questo riescono ad aiutare Clara in travaglio. Tutto sembra andare per il meglio ma qualcuno è intenzionato a minare la felicità appena ritrovata dai due giovani. Intanto Michele è sempre più in crisi e non sa se dare retta all'emotiva reazione di Silvia o al suo lavoro di giornalista, che ama tantissimo. Cotugno si libera di Cinzia ma prima che la donna se ne vada, gli rivela qualcosa di sconfortante. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

