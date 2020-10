Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 23 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 23 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 23 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 23 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 23 ottobre 2020 - tutto è pronto per la presentazione della nuova collezione de Il Paradiso. Luciano apprende con orrore che zia Ernesta è stata sfrattata da casa sua ed è quindi costretta – come lui – a rimanere a casa dei Cattaneo ancora per qualche settimana. Intanto è arrivato il giorno dell'elezione della presidentessa del Circolo e Adelaide ha un piano per vincere. Vittorio ha appena salutato Marta e deve già affrontare un altro problema. Alla sua porta bussa Beatrice, sua cognata, con una tragica notizia.. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 ottobre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 23 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - venerdì 23 ottobre 2020 - Giulia deve subire ancora una volta le angherie di Marco Modica, deciso a tapparle la bocca. La Poggi, turbata da tutto quello che le sta accadendo intorno, avrà una reazione non priva di conseguenze. Intanto Roberto e Lara sono sempre più attratti l'uno dall'altra. La donna vuole però assicurarsi che il coinvolgimento del Ferri sia sincero. Bice invece è determinata a vendicarsi e punta Michele ma Mariella cercherà di evitare che l'amica faccia dei pasticci. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 ottobre 2020