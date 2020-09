Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 23 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 23 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 23 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 23 settembre 2020 - a Villa Guarnieri arriva una cartolina firmata da Adelaide e Ravasi, che mostra uno scorcio dell'Arizona. Umberto si accorge però che qualcosa non va e la sera, rigirandola tra le mani, nota uno strano timbro postale. Intanto Vittorio si presenta al Paradiso da solo con Anna e Agnese si offre di aiutarlo. Rocco comincia a pensare di essersi invaghito di Maria e si confronta con Armando, che lo spinge a frequentare di più la ragazza. Federico invece comincia a sospettare che tra Luciano e Clelia sia rinato qualcosa. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 23 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 23 settembre 2020 - Serena può contare sul sostegno di Giulia che non lascia il suo fianco. La Cirillo è però sempre più stressata dalle vicende legate alla sua traumatica separazione e non riesce a levarsi dalla testa questa faccenda. Intanto Diego comincia a raccogliere le testimonianze dei rider della città, per consegnarle a Michele. Patrizio è invece in ansia da prestazione e costringe il povero Samuel a estenuanti ore di lavoro extra per impressionare Max Peluso... ma potrebbe avere una spiacevole sorpresa. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

