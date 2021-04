Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 22 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 22 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di giovedì 22 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 22 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 22 aprile 2021 - Rocco non rinuncia a conoscere meglio Irene e la invita a uscire. La Venere rifiuta la proposta e continua a tenere Maria all'oscuro di quanto è capitato tre lei e il bell'Amato. Intanto Armando e Gloria scoprono che è Giuseppe il ladro de Il Paradiso mentre Umberto, sempre più infastidito da Cosimo, passa al contrattacco. Il Guarnieri chiede a Dante un favore importante. Di cosa si tratterà? Vittorio e Beatrice invece si confrontano sul futuro di Pietro e il Conti ringrazia la cognata per essergli stata vicino per tutto questo tempo e per supportarlo anche in questo momento di grande difficoltà. Marta invece, sempre più distante dal marito, cerca risposte. Tormentata dai suoi drammi interiori, cerca conforto in suo padre. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 22 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 22 aprile - vedremo che mentre Franco indaga a fondo sulla vicenda di Ernesto, Roberto deve fare ricorso a tutto il suo sangue freddo per evitare che i Cantieri vengano messi sotto sequestro. Niko invece è alle prese con un caso molto delicato e che lo mette in crisi. Qualcuno è però destinato a dargli una mano. Renato e Jimmy continuano la loro vacanza a Berlino e Vittorio tira un sospiro di sollievo dopo la partenza di Speranza. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

