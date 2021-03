Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 22 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 22 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 22 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 22 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 22 marzo 2021 - Giuseppe è pronto a mettere in pratica il suo piano mentre Gloria, in assenza di zia Ernesta, si avvicina molto a Stefania e sembra vederla in modo molto diverso rispetto a tutte le Veneri. Vittorio chiede ai suoi dipendenti la massima collaborazione. Sta infatti per partire il progetto di espansione de Il Paradiso oltreoceano. Dante rivela a Fiorenza il motivo per cui è tornato a Milano. Il Romagnoli confessa alla cugina di voler rivedere Marta! Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 22 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 22 marzo - Filippo sottovaluta i suoi sintomi e trascura il suo mal di testa. Sarà però una scelta che gli si ritorcerà contro. Rossella non riesce a superare il trauma del tradimento di Patrizio e sembra non avere la forza di rimettersi sotto con lo studio e con la sua tesi. Silvia e Michele però trovano un modo per aiutarla. Guido e Mariella sono sempre più tormentati dalle ansie di Cerri, preoccupato di dover fare bella figura con la famiglia Sarti. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

