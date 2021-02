Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 22 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 22 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 22 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 22 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 22 febbraio 2021 - Marta è tornata a Milano ma ancora ignora che Federico sia suo fratello. Vittorio teme che Umberto voglia rivelarle tutto e che sua moglie non prenda bene questa scottante novità. Intanto Cosimo e Gabriella tornano dal loro viaggio di nozze e Maria scopre di dover lasciare il suo appartamento. La ragazza deve trovare in fretta una nuova sistemazione altrimenti dovrà tornare in Sicilia. Dora ha grandi difficoltà a gestire il suo ruolo di capo commessa mentre Ludovica confida a Marcello di aver ricevuto delle minacce da parte del Mantovano. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 22 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 22 febbraio 2021 - Niko ha deciso di continuare ad aiutare Emil. Il Poggi cerca di portare alla luce la verità sull'aggressione di Silvia e Michele, convinto che lo Stoian sia innocente. Michele intanto fa una scoperta che rimette in discussione le ultime scelte fatte. Guido e Mariella invece tornano a casa. I due sono convinti di godersi la tranquillità della loro casa ma purtroppo diverse novità li attendono. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

