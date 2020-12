Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 22 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 22 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 22 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 22 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 22 dicembre 2020 - Salvatore e Laura sono molto in pena per Marcello, inconsolabile per la fine della sua relazione con Roberta. Il ragazzo trova consolazione in Ludovica mentre Beatrice rifiuta l'offerta di Adelaide e decide di rimanere a Milano. La Contessa è furiosa! Luciano cerca di convincere Federico a passare almeno il pranzo del venticinque insieme a sua madre mentre Vittorio, che ha scoperto dell'offerta di Adelaide a sua cognata, affronta la Di Sant'Erasmo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 22 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 22 dicembre 2020 - Niko si deve rimboccare la maniche. Il ragazzo faticherà non poco per risolvere per il meglio i problemi sorti dopo la decisione di Ugo. Alla fine però potrebbe ricevere una gradita sorpresa. Roberto si rivela ancora una volta un abile manipolatore. Ora Fabrizio e Marina sono davvero in ginocchio! Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

