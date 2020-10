Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 22 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 22 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 22 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 22 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 22 ottobre 2020 -Armando decide di non indossare più la fede nuziale e lo fa per amore di Agnese. Il suo gesto non rimarrà inosservato! Salvatore chiede scusa a Laura per come si è comportato al Circolo ma è in dubbio se la ragazza accetterà o meno le sue scuse. Marta deve lasciare Milano. È il momento di partire e tutti i suoi famigliari l'accompagnano all'aeroporto. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 22 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 22 ottobre 2020 - Giulia ha raccontato in radio la sua esperienza. La Poggi è ancora molto scossa da quanto accaduto ma è decisa ad aiutare donne come lei, a evitare di cadere nel tranello in cui – purtroppo – lei è caduta. Giulia è inoltre determinata a incastrare Marco Modica e le sue indagini, riprese dopo il suo intervento, finiscono per infastidire qualcuno. Serena intanto deve affrontare la rabbia di Leonardo e riuscire a calmarlo. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

