Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 22 settembre 2020

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 22 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 22 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 22 settembre 2020 - le Veneri ripensano con nostalgia ad Angela, appena partita per l'Australia. Clelia le rassicura che presto arriverà una valida sostituta mentre Salvatore cerca di consolare Marcello, che si sente solo senza sua sorella. Ludovica intanto, alla prova dell'abito, rischia che Agnese e Gabriella scoprano che non è incinta. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 22 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 22 settembre 2020 - Serena è costretta a rispettare il provvedimento del giudice e, distrutta da quanto successo, è pronta a compiere un passo molto doloroso. Giulia intanto è pronta a fare il grande passo contro l'uomo che l'ha truffata mentre Marco Modica, alias Marcello, si presenta in commissariato per dare la sua versione dei fatti. Cinzia intanto capisce di aver trovato in Cotugno una gallina dalle uova d'oro e cerca di circuire il vigile. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

