Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 21 aprile 2021

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto delle Trame degli Episodi del 21 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di mercoledì 21 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 21 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 21 aprile 2021 - Rocco vorrebbe conoscere meglio Irene ma la ragazza continua a sfuggirgli. Maria invece continua a struggersi d'amore per l'Amato. Mentre Giuseppe comincia a sospettare di Giuseppe, Marta è triste. Il vedere Vittorio e Pietro così vicini e complici ha riaperto in lei vecchie e mai rimarginate ferite. Adelaide decide di intervenire per fermare Cosimo. La Contessa fa visita a Gabriella per convincerla a mettere un freno a suo marito ma il Bergamini non ha intenzione di fermarsi. Sempre più furioso torna all'attacco contro Umberto! Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 21 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 21 aprile - una tragedia sconvolge i Cantieri. Ernesto ha rifiutato di assecondare i malefici piani orditi da Biagio e Pietro e paga a caro prezzo la sua insubordinazione. Intanto Michele, dopo aver salutato Rossella in partenza per Indica, è pronto a iniziare un nuovo lavoro e spera che un'altra emittente radiofonica lo ingaggi. Renato invece si prepara per accompagnare Jimmy a Berlino. Il bambino è felicissimo e suo nonno è fiero del suo operato. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

