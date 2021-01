Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 21 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 21 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 21 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 21 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 21 gennaio 2021 - Salvatore ha passato la notte in caffetteria dopo una brutta lite con Giuseppe. Il ragazzo, l'indomani, racconta l'accaduto a Marcello ma non gli rivela del suo bacio con Gabriella. Agnese comincia a dare i primi segni di cedimento. Non sopporta più la presenza ossessiva di suo marito e vuole proteggere suo figlio. Gabriella invece, dopo quanto successo con l'Amato, cerca ogni scusa per non stare con Cosimo. Clelia ritira le analisi che il medico le ha prescritto e dopo aver letto il risultato, si assenta per troppo tempo. Luciano è in ansia. Cosa sarà successo? Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 21 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 21 gennaio 2021 - Alex sta preparando i bagagli per partire per la Spagna. Ma prima di salutare tutti, prende una decisione clamorosa. Intanto Serena e Filippo, rassicurati dai progressi di Leonardo, decidono di contattare i genitori dell'Arena. Niko vuole mettere un freno all'invadenza di Renato mentre Angela riceve un'importante notizia che rivoluzionerà la sua vita. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

