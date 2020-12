Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 21 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 21 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 21 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 21 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 21 dicembre 2020 - il giorno di Natale è ormai molto vicino e per tirare su il morale a Silvia, zia Ernesta e Stefania preparano l'albero. Intanto Marcello, dopo la rottura con Roberta, torna a lavorare in Caffetteria. Laura e Salvatore sono costretti a licenziare Sofia Galbiati, la nuova cameriera. La ragazza trova però subito un nuovo impiego. Laura, per sdebitarsi la propone a Clelia come nuova Venere. A casa Amato invece, con Agnese in viaggio con Giuseppe, Salvatore, Rocco, Armando e Marcello si organizzano per la cena della vigilia. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 dicembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 21 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 21 dicembre 2020 - Roberto passa all'attacco finale. Il Ferri si propone per diventare socio di maggioranza dei Cantieri. Marina e Fabrizio come reagiranno? La loro coppia ne risentirà? Intanto tra Susanna e Niko c'è un piccolo riavvicinamento ma i due torneranno insieme? Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 dicembre 2020