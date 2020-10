Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 21 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 21 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 21 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 21 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 21 ottobre 2020 - Marta è pronta a partire per gli Stati Uniti ma per lei non sarà facile lasciare Vittorio per alcuni mesi. Luciano, costretto a casa dopo l'arrivo di zia Ernesta, si sforza di simulare che il suo matrimonio con Silvia non sia naufragato. Intanto Stefania è smaniosa di visitare il Paradiso delle Signore e quando Silvia l'accompagna, la ragazza non può esimersi dal mostrare entusiasmo per i modelli della nuova collezione creati da Gabriella. Salvatore, ispirato da un'idea di Laura, sonda l'interesse del Circolo per la fornitura di pasticceria ma senza coinvolgere la Venere. La ragazza, delusa, si sfoga con Roberta. Vittorio ha preparato una sorpresa per Marta, nella sua ultima notte a Milano. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 21 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 21 ottobre 2020 - tra Serena, Filippo e Leonardo la situazione sta diventando esplosiva. La Cirillo sembra volere sempre più il conforto con il suo ex marito e questo scatena l'odio e il disprezzo dell'Arena, nei confronti della donna. Clara è molto fragile e finisce per chiedere aiuto a un suo caro amico, a lei molto affezionato. Rossella invece deve affrontare un nuovo esame universitario. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

