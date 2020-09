Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 21 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 21 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 21 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 21 settembre 2020 -Vittorio decide di mettere in produzione degli abiti per bambini a marchio Paradiso. Marta accoglie con entusiasmo l'idea del marito mentre Roberta e Gabriella sono molto tristi per l'addio di Angela, in partenza per l'Australia. Marcello, addolorato per sua sorella, trova conforto in Armando e Salvatore mentre Umberto rintraccia il factotum di Ravasi e scopre che Lucarelli è un medico e non un uomo d'affari. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 21 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 21 settembre 2020 - Giulia è molto turbata dalla chiamata di Marcello e ora non sa più se sporgere o meno denuncia contro di lui. Intanto Serena subisce il contraccolpo dell'udienza del processo per la separazione giudiziale mentre Cotugno fa la conoscenza della sua nuova locataria: Cinzia Maiori! Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

